Президент Республики Сербской посетит Москву 23 мая

Президент Республики Сербской заявил о скором визите в Москву
Глава Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик 23 мая приедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу PTPC.
Додик отметил, что собирается обсудить с российским лидером «мир в будущем». Он отметил, что мир перестал быть таким, каким был еще 10 лет назад, из-за чего к нему необходимо приспособиться.
Напомним, ранее Додик заявлял, что Босния и Герцеговина придерживается политики нейтралитета по отношению к военным блокам. Глава Республики Сербской отметил, что в этом плане позиция государства схожа с Сербией. По этой причине, он не рассматривает присоединение к НАТО. В данный момент все взаимодействия с Североатлантическим альянсом прекращены.