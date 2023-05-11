Президент Республики Сербской посетит Москву 23 мая

Глава Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик 23 мая приедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу PTPC.

Додик отметил, что собирается обсудить с российским лидером «мир в будущем». Он отметил, что мир перестал быть таким, каким был еще 10 лет назад, из-за чего к нему необходимо приспособиться.