$76.69-0.1384.15-0.76

Сербия отказалась от планов выдавать паспорта россиянам после предупреждения ЕС

Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, прожившим в стране хотя бы один год, после того, как ЕС предупредил: такую инициативу могут не одобрить в Брюсселе, и он приостановит безвизовый режим для балканской страны. Об этом пишет газета Financial Times.

Сербия отказалась выдавать паспорта россиянам после предупреждения ЕС
© РИА Новости

Законопроект был предложен правительством Сербии в апреле. Он предусматривает, что одного года временного проживания в стране будет достаточно, чтобы иностранные граждане, работающие в местных компаниях или занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, могли получить сербский паспорт.

В Евросоюзе считают, что такие меры угрожают безопасности объединения.

«Если предоставление гражданства будет сочтено представляющим повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», — говорится в заявлении Еврокомиссии, направленном сербским властям.

Как указывает FT, новости о возможных изменениях в законодательстве в последние несколько недель вызвали резонанс в русскоязычном сегменте соцсетей.

В декабре 2022-го сообщалось, что с начала военной операции на Украине более 104 тысяч граждан России получили вид на жительство в Сербии сроком на один год. Число находящихся в стране россиян не уточняется.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий