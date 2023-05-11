Президент Республики Сербской посетит Москву 23 мая

Глава Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик 23 мая совершит визит в Москву, во время которого встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Додик заявил в интервью местному телеканалу РТРС.

«Пусть все знают, — подчеркнул лидер боснийских сербов, — что 23 мая я должен быть в Москве, чтобы встретиться с Путиным».

Президент Республики Сербской отметил, что обсудит с Владимиром Путиным «мир в будущем». По мнению Додика, является очевидным, что мир больше не такой, какой он был еще 10 лет назад, и поэтому к нему необходимо приспособиться.