Президент Республики Сербской посетит Москву 23 мая

Глава Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик 23 мая совершит визит в Москву, во время которого встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Додик заявил в интервью местному телеканалу РТРС.
«Пусть все знают, — подчеркнул лидер боснийских сербов, — что 23 мая я должен быть в Москве, чтобы встретиться с Путиным».
Президент Республики Сербской отметил, что обсудит с Владимиром Путиным «мир в будущем». По мнению Додика, является очевидным, что мир больше не такой, какой он был еще 10 лет назад, и поэтому к нему необходимо приспособиться.
Ранее Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина придерживается политики неприсоединения к военным блокам. По его словам, в этом плане позиции республики схожи с сербскими. Поэтому, по словам лидера боснийских сербов, никакое членство в НАТО даже не рассматривается. Как указал Додик, в настоящее время какое-либо взаимодействие с Североатлантическим альянсом прекращено.