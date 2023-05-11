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Президент Республики Сербской заявил о визите в Москву 23 мая

Глава Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик 23 мая совершит визит в Москву, во время которого встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Додик заявил в интервью местному телеканалу РТРС.

Президент Республики Сербской посетит Москву 23 мая
© РИА Новости

«Пусть все знают, — подчеркнул лидер боснийских сербов, — что 23 мая я должен быть в Москве, чтобы встретиться с Путиным».

Президент Республики Сербской отметил, что обсудит с Владимиром Путиным «мир в будущем». По мнению Додика, является очевидным, что мир больше не такой, какой он был еще 10 лет назад, и поэтому к нему необходимо приспособиться.

Ранее Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина придерживается политики неприсоединения к военным блокам. По его словам, в этом плане позиции республики схожи с сербскими. Поэтому, по словам лидера боснийских сербов, никакое членство в НАТО даже не рассматривается. Как указал Додик, в настоящее время какое-либо взаимодействие с Североатлантическим альянсом прекращено.

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