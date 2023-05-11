Минюст РФ перечислил основания для признания иноагентом

Основанием для признания иноагентом может быть не только иностранное финансирование. Это в интервью ТАСС на полях XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) разъяснил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

Он назвал принципиальным моментом единого закона об иноагентах уход от довольно "однобокого" и ограниченного понимания "иностранной поддержки" исключительно в виде финансирования из иностранных источников. "Очевидно, что помимо непосредственно финансирования существуют и другие, не менее эффективные сегодня способы поддержки иностранными интересантами своих "агентов влияния" - предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, раскрутка в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое", - пояснил Свириденко.

"В новом законе [вступившем в действие 1 декабря 2022 года] мы учли весь этот спектр возможностей, а потому факт "финансирования из-за рубежа" является сегодня не единственным возможным основанием для внесения в реестр при условии, что лицо ведет деятельность, попадающую в сферу регулирования закона", - отметил он.