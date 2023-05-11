В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины

Североатлантический альянс сперва стал косвенным, а затем и прямым участником боевых действий на территории Украины . НАТО действует на стороне Киева . Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканала ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Он подчеркнул, что вмешательство членов НАТО, стран Европейского союза и США в украинский конфликт — сперва косвенное, а потом и прямое — было трудно представить, однако сейчас НАТО «фактический участник конфликта». При этом альянс занял сторону Украины и снабжает Киев боеприпасами, оружием, финансовыми средствами, военными материалами и другими необходимыми для ведения боевых действий вещами. Песков отметил, что Запад также постоянно заводит речь о повышении уровня тактико-технических характеристик поставляемого на Украину оружия — сперва отправляли одни ракеты, затем другие с большей дальностью и мощностью и так далее.