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В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины

Североатлантический альянс сперва стал косвенным, а затем и прямым участником боевых действий на территории Украины. НАТО действует на стороне Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканала ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины
© РИА Новости

Он подчеркнул, что вмешательство членов НАТО, стран Европейского союза и США в украинский конфликт — сперва косвенное, а потом и прямое — было трудно представить, однако сейчас НАТО «фактический участник конфликта». При этом альянс занял сторону Украины и снабжает Киев боеприпасами, оружием, финансовыми средствами, военными материалами и другими необходимыми для ведения боевых действий вещами. Песков отметил, что Запад также постоянно заводит речь о повышении уровня тактико-технических характеристик поставляемого на Украину оружия — сперва отправляли одни ракеты, затем другие с большей дальностью и мощностью и так далее.

Издание напоминает, что России направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для армии Украины станут законной целью для России.

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