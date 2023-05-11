Песков объяснил длительность спецоперации на Украине

По его словам, в момент начала СВО трудно было себе представить, что НАТО, США и Европа «сначала косвенно, а потом напрямую вмешаются в этот конфликт». По его словам, речь идет об огромных поставках Киеву западных вооружений, боеприпасов и финансовых средств, причем «каждый раз идет речь о повышении уровня и тактико-технических характеристик этих вооружений. Сначала одни ракеты, потом ракеты помощнее, больше дальность», — указал он.