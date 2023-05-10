В МИД высказались о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Действия западных государств привели к тому, что военно-политическая обстановка в Европе существенно ухудшилась, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что на фоне этого полностью устарел Договор об обычных вооруженных силах в Европе, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в среду, 10 мая, глава России Владимир Путин представил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации ДОВСЕ.
Рябков напомнил, что договор был подписан в 1990-м году и вступил в силу в 1992 году. К настоящему времени, добавил дипломат, он безнадежно устарел.
В силу того, что члены НАТО нередко обходили положения договора в процессе экспансии на восток, подчеркнул замминистра, Россия была вынуждена приостановить его действие в 2007 году.
Решение России не было окончательным, заметил Рябков, Москва дала «возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл», но они не приняли никаких мер для исправления ситуации.
На фоне международной повестки 2022-2023 годов, в частности, нового расширения альянса, договор окончательно превратился в «пережиток прошлого», констатировал дипломат.