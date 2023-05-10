В МИД высказались о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Действия западных государств привели к тому, что военно-политическая обстановка в Европе существенно ухудшилась, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что на фоне этого полностью устарел Договор об обычных вооруженных силах в Европе, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в среду, 10 мая, глава России Владимир Путин представил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации ДОВСЕ.

Рябков напомнил, что договор был подписан в 1990-м году и вступил в силу в 1992 году. К настоящему времени, добавил дипломат, он безнадежно устарел.

В силу того, что члены НАТО нередко обходили положения договора в процессе экспансии на восток, подчеркнул замминистра, Россия была вынуждена приостановить его действие в 2007 году.

Решение России не было окончательным, заметил Рябков, Москва дала «возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл», но они не приняли никаких мер для исправления ситуации.