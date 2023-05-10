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В Калининграде предложили ответ на санкции Литвы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести запрет на импорт алкоголя через территорию Литвы в качестве ответной меры на желание Вильнюса запретить калининградский транзит товаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В Калининграде предложили ответ на санкции Литвы
© РИА Новости

«У Литвы все ещё достаточно много сохраняющихся связей с нашей страной, и в части транзита товаров тоже. Практически весь алкоголь импортный, ввозимый в нашу страну, проходит через территорию Литвы, хранится там, маркируется нашими акцизными марками и потом литовской компанией, одной из крупных на рынке Европы, перевозится на рынки Европы», – заявил он.

Такое предложение Алиханова поступило в ответ на слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который рассказал об инициативе Вильнюса ввести односторонний запрет на транзит товаров через границу Литвы.

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