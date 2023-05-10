В МИД РФ призвали россиян оценивать риски при поездках в Литву

Россиянам следует оценивать риски поездок в Литву на фоне принятия властями республики дискриминационного закона в отношении граждан РФ, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 3 мая 2023 года в Литве вступил в силу закон, согласно которому приостанавливается выдача ВНЖ гражданам РФ.

Кроме того, россияне в индивидуальном порядке должны будут пройти детальную проверку на предмет «угроз национальной безопасности».

Захарова подчеркнула, что гражданам РФ перед визитом в Литву или поездкой через ее территорию необходимо тщательно оценить все возможные риски.

Ранее сообщалось, что литовский сейм принял законопроект о запрете выдачи гражданства республики белорусам и россиянам.