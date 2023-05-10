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Захарова прокомментировала планы НАТО по открытию офиса в Токио

Планы НАТО по открытию офиса в Токио являются практическим свидетельством намерений альянса закрепиться в Азиатско-тихоокеанском регионе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова прокомментировала планы НАТО по открытию офиса в Токио
© РИА Новости

«Намерение НАТО открыть офис в японской столице — это, конечно, очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР», — сказала она.

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С помощью центра, по словам Захаровой, альянс намерен «плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности». Она уверена, что продвижение НАТО в Азии приведет «к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния».

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