Захарова прокомментировала планы НАТО по открытию офиса в Токио
Планы НАТО по открытию офиса в Токио являются практическим свидетельством намерений альянса закрепиться в Азиатско-тихоокеанском регионе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Намерение НАТО открыть офис в японской столице — это, конечно, очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР», — сказала она.
С помощью центра, по словам Захаровой, альянс намерен «плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности». Она уверена, что продвижение НАТО в Азии приведет «к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния».