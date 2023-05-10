МИД пригрозил новыми мерами в ответ на инцидент с послом в Польше

Россия не ограничится решительным протестом Польше в ответ на инцидент с российским послом Сергеем Андреевым в Варшаве 9 мая. Новыми мерами пригрозила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга .

«Мы рассматриваем это как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны», — подчеркнула дипломат.

9 мая толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу, помешав ему возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Андреев отметил, что присутствовавший на месте полицейский заявил, что акция протеста была согласована мэрией.