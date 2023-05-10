В России отреагировали на решение Польши «переименовать» Калининград

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враждебными действия польских властей в День Победы 9 мая, когда полицейские отказались помогать российскому послу и не отгородили его от агрессивной толпы.

Кроме того, Песков прокомментировал инициативу комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши, которая рекомендовала польским гражданам и организациям называть Калининград топонимом «Крулевец».

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«Это даже уже не русофобия, это граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. На протяжении всей истории Польша в это безумие скатывается с XVI-XVII веков. Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет. Это не просто недружественные, это враждебные действия», — заявил Песков.

Власти Польши приняли решение больше не называть российский Калининград – Калининградом. Как пишет издание Rzeczpospolita, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, «переименовала» российский город в Крулевец (Królewiec).

Использовать название Калининград на польском языке теперь не рекомендуется. Калининградскую область же теперь следует называть Крулевецкой областью. Изменения вступили в силу в Польше со дня объявления 9 мая 2023 года.

В комиссии заявили, что при внесении изменений учитывалось, что «город, носящий в настоящее время русское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец», а нынешнее русское название этого города — это «искусственное название, не связанное ни с городом, ни с областью».

«Факт присвоения крупному городу у границ Польши имени М. И. Калинина носит эмоционально-отрицательный характер», — говорится в решении комиссии.

В прошлом году лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что стоит подумать о новом названии для Калининграда и предложил вариант Владибалтийск, а для области — Балтийский край. Власти Калининградской области посчитали это предложение неуместным.

Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую 4 июля 1946 года.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал решение Польши «переименовать» Калининград. Как сообщает РИА Новости, политик предложил в ответ называть страну «Варшавским герцогством или Царством Польским» в составе России как преемницы Российской империи.

Медведев заявил, что польские русофобы «хотят научить всех истории», решив назвать Калининград названием Крулевец.

«Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau», — написал Медведев.

Польша может называть у себя Калининград как угодно, но на международном уровне это не имеет значения. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог и специалист по Прибалтике Борис Кузнецов.

«Они могут у себя на картах, в информационном поле называть Калининград как угодно. Тем более мы называем его Кенигсберг по старинке иногда. Но в международном регламенте такого нет», - прокомментировал Кузнецов решение Польши переименовать Калининград в Крулевец.

Политолог привел пример с авиарейсами. Если бы аэропорт в Калининграде стали бы обозначать как Крулевец, то в таком случае возникла бы масса нареканий, поскольку это связано с аббревиатурой в международной системе, добавил эксперт.

Таким образом, по словам Кузнецова, Польша может переименовать город только для внутреннего пользования, однако в международном отношении Калининград будет обозначаться российским официальным названием.

«Поэтому сказать, что они тут что-то сильно нарушают, я бы не сказал. Это просто очередная попытка еще раз нас уязвить, ущипнуть, сделать неприятную нам вещь», - сказал политолог.

Кузнецов отметил, что такое решение Польши не несет каких-либо политических последствий. Кроме того, Россия тоже может переименовать города, которые сейчас называются по-польски, а раньше носили немецкие названия, например Данциг.

«На самом деле мы можем им так же ответить, но мы же не будем опускаться до их уровня», - резюмировал эксперт.

Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и его следует соблюдать. Об этом заявил сенатор от региона, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, передает РИА «Новости».

«Вопрос топонимики Калининградской области был решен в 1946 году, и мы требуем эту топонимику использовать. Мы же пока не называем Польшу Привислинским краем, хотя могли бы», — отметил Шендерюк-Жидков.

Привислинским краем называли часть польских земель, которые входили в состав Российской империи в XIX — начале XX века.

Желание польских властей переименовать Калининград в «Крулевец» показывает невысокий политико-культурный уровень этой европейской страны, заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам Цекова, которые приводит RT, Польша «доходит до абсурда», когда пытается переписать все, что связано с Россией. Он подчеркнул, что в стране «с самого детства» воспитывают ненависть к государству.

«Они могут подобное принимать у себя в Польше, но это не значит, что это будут делать другие государства, в том числе и Европы», — сказал сенатор и добавил, что подобное решение показывает «невысокий политико-культурный уровень нынешней политической верхушки Польши».

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов прокомментировал решение польской комиссии по стандартизации географических названий переименовать Калининград в Крулевец. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение Польши лишь кажется карикатурным. На самом деле оно, как и требования по репарации к Германии и России, основано на уверенности в бесконечной поддержке со стороны Вашингтона», — сообщил Гаврилов.

Парламентарий считает, что это решение спровоцирует переименование многих городов, которые принадлежали Германии до Второй Мировой войны. Россия, по его словам, тоже может заменить многие прибалтийские топонимы.

Власти Калининградской области назвали инсинуацией решение польских властей называть Калининград Крулевец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В регионе заявили, что нужно придерживаться официальных топонимических названий, отметив, что у города есть «официальный топоним — Калининград».

«Все остальное просто инсинуации. С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским. Мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

Власти Польши «полностью встали на нацистскую платформу» и пытаются переписать историю, заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал сообщение о том, что агрессивная толпа помешала послу России в Варшаве возложить венок к мемориалу советских воинов-освободителей 9 мая.

«Видимо, они думают, что заокеанские братья им позволят делать все, что они хотят <...> Они пытаются забыть и замарать прошлое. Но у них ничего не получится. Я уверен, что польский народ в глубине души понимает, кто их освободил от фашизма», — считает Джабаров.