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В Совбезе рассказали, сколько Киев платил подросткам из РФ за диверсии

Киев платил от пяти до десяти тысяч рублей подросткам из России за совершение диверсий на железных дорогах. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

В Совбезе рассказали, сколько Киев платил подросткам из РФ за диверсии
© РИА Новости

«Выяснилось, что за диверсии, а это на секунду — особо тяжкое преступление, им платили от пяти до десяти тысяч рублей», — сказал он.

По словам Гребенкина, чаще всего заказчиками выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок. Он уверен, что действия Киева «калечат жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания» и «наивно верят в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений».

Гребенкин напомнил, что за диверсии в РФ установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение. Он также подчеркнул, что с февраля 2022 года в России предотвратили свыше ста преступлений террористической направленности, которые в том числе пытались исполнить подростки.

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