Киев платил от пяти до десяти тысяч рублей подросткам из России за совершение диверсий на железных дорогах. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

«Выяснилось, что за диверсии, а это на секунду — особо тяжкое преступление, им платили от пяти до десяти тысяч рублей», — сказал он.

По словам Гребенкина, чаще всего заказчиками выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок. Он уверен, что действия Киева «калечат жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания» и «наивно верят в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений».