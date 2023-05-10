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Захарова назвала экстремистским заявление главы ГУР Украины об убийстве россиян

Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян является проявлением экстремизма. Так на его высказывание отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделенное полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может», — заявила дипломат.

Ранее Буданов сказал, что силы Украины «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы» республики. Так он ответил на обвинения в причастности спецслужб страны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

Позже в Кремле указали, что ни одна из столиц Европы не отреагировала на сказанное Будановым, а в Вашингтоне лишь заявили, что не одобряют это заявление, однако не осудили его.

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