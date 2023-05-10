Медведев отреагировал на «переименование» Польшей Калининграда

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал решение Польши «переименовать» Калининград . Как сообщает РИА Новости, политик предложил в ответ называть страну «Варшавским герцогством или Царством Польским» в составе России как преемницы Российской империи.

«Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau», — написал Медведев.

Напомним, что комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польша рекомендовала полякам использовать вместо Калининграда польское название Крулевец. В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».