Медведев отреагировал на «переименование» Польшей Калининграда
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал решение Польши «переименовать» Калининград. Как сообщает РИА Новости, политик предложил в ответ называть страну «Варшавским герцогством или Царством Польским» в составе России как преемницы Российской империи.
Медведев заявил, что польские русофобы «хотят научить всех истории», решив назвать Калининград названием Крулевец.
«Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau», — написал Медведев.
Напомним, что комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польша рекомендовала полякам использовать вместо Калининграда польское название Крулевец. В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».