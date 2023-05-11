Эрдоган и Путин могут обсудить итоги переговоров по зерновой сделке

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров в Стамбуле по зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Зерновая сделка очень важна, поэтому они могут обсудить итоги», — сказал он.

Ранее сообщалось, что итоговое решение касательно сроков продления зерновой сделки еще не принято. Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней — это только ожидания Анкары.

По словам собеседника агентства, надежда на консенсус по итогам переговоров 11 мая остается.

Также Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция рассчитывает на продление «зерновой сделки» как минимум на два месяца.