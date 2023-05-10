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В России отреагировали на недовольство Грузии из-за безвиза

Отмена визового режима в первую очередь интересна и выгодна Грузии и российским туристам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на недовольство Грузией относительно введения Россией безвизового режима.

В Госдуме отреагировали на недовольство Грузии из-за безвиза
© РИА Новости

Ранее российский лидер Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла решение неприемлемым и назвала его провокацией.

"Что значит провокация? Мы даем возможности, открываем для себя границы. Какая это провокация? Это наша добрая воля" - Алексей Чепа, депутат Госдумы.

Недовольства много как с российской стороны, так и с грузинской, однако жители этой страны хотят к нам ездить, а россияне ездят в Грузию, отметил Чепа.

«Я помню, когда мы были в Тбилиси, когда [депутат Госдумы Сергей] Гаврилов сел не на тот стул якобы, и там произошла провокация, и после этого отменили рейсы, тогда же, в тот же день буквально грузины понимали, что будут ответные шаги, и они просили: только не отменяйте, только не делайте это, потому что большое количество туристов и с той, и с другой стороны», — высказался парламентарий.

Упразднение визового режима не должно было согласовываться с грузинской стороной, сказал он. «Мы принимаем решение, кого хотим — пускаем, кого не хотим — не пускаем», — добавил депутат.

Другим указом президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Мера была введена в 2019 году в ответ на массовые протесты против появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

В свою очередь, МИД РФ отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, порекомендовав соотечественникам проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

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