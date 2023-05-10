В Госдуме отреагировали на недовольство Грузии из-за безвиза

«Я помню, когда мы были в Тбилиси, когда [депутат Госдумы Сергей] Гаврилов сел не на тот стул якобы, и там произошла провокация, и после этого отменили рейсы, тогда же, в тот же день буквально грузины понимали, что будут ответные шаги, и они просили: только не отменяйте, только не делайте это, потому что большое количество туристов и с той, и с другой стороны», — высказался парламентарий.