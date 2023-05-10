Действия Польши и реакция Запада на заявления из Киева: главное из брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга прокомментировал действия Польши и реакцию Запада на заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, а также рассказал о переговорах по зерновой сделке. «Рамблер» собрал главные тезисы из выступления официального представителя Кремля.

О политике Польши

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В Польше периодически происходит процесс «граничащей с безумием» ненависти к русским, который ничего хорошего не приносить ни стране, ни ее жителям. Об этом, комментируя действия Варшавы, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже. (…) Но, безусловно, это ни что иное, как не то, что недружественные, это враждебные действия», - констатировал официальный представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала полякам использовать вместо Калининграда польское название Крулевец. В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».

При этом ранее в Варшаве агрессивная толпа помешала послу России Сергею Андрееву и его коллегам возложить венки на мемориальном кладбище. А полиция не препятствовала действиям агрессивно настроенных поляков.

О реакции Запада на заявления из Киева

Кремль считает реакцию США на заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины» не соответствующей чудовищности сказанного. А в ЕС это заявление проигнорировали, отметил в ходе брифинга Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле «не слышали никакой реакции из европейских столиц». «Мы слышали ответ представителя госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово «осуждение» не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют», - заметил пресс-секретарь президента России.

Он также подчеркнул, что Москва «отфиксировала это», несмотря на то, что считает, что «это не та формулировка, которая соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем».

О зерновой сделке

Переговоры по зерновой сделке ведутся, позиция России по этому вопросу хорошо известна и нужно дождаться итогов обсуждения. Об этом рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не будем ничего комментировать, ведется работа, наша позиция хорошо известна и специалистам, и не специалистам. Она последовательная, наши интересы всеми признаются, необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами также всеми признается, поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров», - заметил он.

Зерновая сделка между Россией, Турцией и Украиной действует с лета 2022 года, она способствовала возобновлению экспорта украинского зерна через черноморские порты. В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.

20 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней. Сокращение сроков было обусловлено тем, что условия сделки были неоднократно нарушены. Российские официальные лица отмечали, так и не заработал аммиакопровод Тольятти - Одесса, а Россия не получила возможность экспортировать свои зерно и удобрения на международные рынки.

О лесных пожарах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также прокомментировал сегодня ситуацию с лесными пожарами в России. По его словам, возникновение пожаров из-за поджогов - хорошо известная властям проблема, дополнительных решений президента Владимира Путина в этом случае не требуется.

«Действительно, иногда необдуманные действия граждан, иногда - наоборот, сознательные действия злоумышленников из года в год приводят к серьезным потерям и лесного фонда, и недвижимости, которая принадлежит гражданам, и других объектов. И, к сожалению, доходит и до трагедий - потери человеческих жизней», - констатировал он, заверив, что в России предпринимаются все необходимые меры для предотвращения пожаров.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен в Тюменской, Свердловской и Омской областях. Это обусловлено сложной обстановкой в регионах, появлением новых очагов возгорания. При этом власти Курганской области объявили о вознаграждении в размере десяти тысяч рублей для граждан, которые сообщат о виновных в возгорании на территории региона, и пять тысяч для тех, кто предоставит информацию о жителях, допустивших зарастание или захламление своего дворового и придомового участка.