В МИД объяснили возобновление авиасообщения с Грузией

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила восстановление авиасообщения с Грузией, а также введение безвизового режима для граждан республики при краткосрочных поездках в Россию. Текст комментария дипломата приводится на официальном сайте МИД России.

По ее словам, эти решения идут в русле принципиального подхода Москвы по облегчению условий контактов и взаимодействия между гражданами стран, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.