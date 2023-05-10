Песков назвал переименование Польшей Калининграда "граничащим с безумием"

Переименование властями Польши российского Калининграда в Крулевец является уже "не русофобией, а процессом, граничащим с безумием", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше", - сказал представитель Кремля, комментируя в общении с журналистами в среду соответствующее решение, а также инцидент, помешавший российскому послу в Польше почтить память советских воинов 9 мая.

Песков напомнил, что на протяжении всей истории "Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается".

"Это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века и даже раньше. Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет", - заключил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши, действующая при главном геодезисте страны, приняла решение, что для российского Калининграда будет использоваться исключительно польское название Крулевец.