В Кремле заявили об утрате США памяти о событиях Второй мировой войны

В США выросло поколение, которое уже не помнит, кто и с кем воевал во Второй мировой войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Тот, кто забыл о тех событиях, не сможет дать объективную оценку ни настоящему, ни будущему, добавил представитель Кремля.