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В Кремле заявили об утрате США памяти о событиях Второй мировой войны

В США выросло поколение, которое уже не помнит, кто и с кем воевал во Второй мировой войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле заявили об утрате США памяти о событиях Второй мировой войны
© globallookpress.com

Тот, кто забыл о тех событиях, не сможет дать объективную оценку ни настоящему, ни будущему, добавил представитель Кремля.

9 мая в Москве прошел парад в честь 78 годовщины победы в Великой Отечественной войне, события которой являются частью Второй мировой войны. На параде присутствовали лидеры семи иностранных государств.

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