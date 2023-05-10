$76.82-1.7984.91-2.09

Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать Москву дронами в День Победы

В День Победы, 9 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать Москву как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать Москву дронами в День Победы
© Militarnyi / YouTube

По информации авторов поста, один из беспилотников был сбит примерно в 175 километрах от Москвы над селом Перемышль Калужской области. Второй украинский дрон удалось посадить на территории Битцевского леса возле МКАД, третий — в Ломоносовском районе столицы. Пострадавших и разрушений нет, летательные аппараты не взорвались.

Как пишет канал, беспилотники были запущены из Черниговской области Украины, расположенной примерно 600 километрах от Москвы. При этом максимальная дальность полета дронов модели UJ-22 Airborne составляет 800 километров.

Ранее также стало известно, что на парковке в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске нашли упавший дрон с видеокамерой. Коптер кружил над регионом 9 мая, несмотря на полный запрет полетов беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали Кремль. Попытка нанести удар по резиденции Владимира Путина была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий