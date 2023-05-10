Лавров на встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана: главное

10 мая в Москве прошла встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана. Переговоры проходят в свете попыток нормализовать отношения между Дамаском и Анкарой. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на мероприятии, «Рамблер» собрал основные тезисы из речи главы внешнеполитического ведомства.

Нормализация отношений Сирии и Турции

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Лавров предложил участникам встречи подготовить проект дорожной карты нормализации отношений к следующей встрече. Как сообщает ТАСС, его должны будут доложить главам государств. На данный момент российская сторона видит несколько основных принципов в будущем документе, которые поддерживают все участники урегулирования конфликта — приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости и единству всех стран-участниц встречи.

«Все мы заинтересованы в скорейшем восстановлении отношений добрососедства между Сирией и Турцией на равноправной и взаимовыгодной основе», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил настрой сторон в борьбе со всеми проявлениями терроризма и террористическими организациями, а также сепаратизму, который подогревается извне.

Отдельно глава российского МИД заявил о необходимости проработки восстановления логистических связей между Турцией и Сирией. Еще одним приоритетом сторон является содействие безопасному возвращению беженцев из Сирии на родину

Выборы в Турции

Лавров выразил уверенность, что грядущие президентские выборы в Турции пройдут честно и прозрачно. Как сообщает ТАСС, министр надеется, что в них не будут вмешиваться извне.

«Эти выборы, как я знаю, за пределами страны уже начались. Уверен, что они будут честными, прозрачными, обеспечат возможность волеизъявления турецкого народа без какого бы то ни было вмешательства извне», — заявил министр.

Он также пожелал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу успешного проведения всеобщих выборов. Анкару Лавров назвал «добрым соседом и важным партнером» России.

США создают «армию свободной Сирии»

США начали формировать «армию свободной Сирии», основой которой станут террористы и боевики, пишет ТАСС. Ее будут использовать в бою против законных властей в Дамаске, подчеркнул Лавров.