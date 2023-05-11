В МИД России назвали условие прекращения зерновой сделки

«Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее [сделки] расширения или бесконечного продления. Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей. [Если консенсуса не будет, то] значит, она прекращает свое существование», — заявил дипломат в ответ на соответствующий вопрос.