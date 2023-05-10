Встреча глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции началась в Москве

Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Россию представляет Сергей Лавров, Иран — Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирию — Фейсал Микдад, Турцию — Мевлют Чавушоглу. Встреча проходит в свете попыток нормализовать отношения между Дамаском и Анкарой. Страны входят в «астанинский» процесс по урегулированию кризиса.

Лавров назвал встречу глав МИД важной и отметил, что стороны последовательно шли к ней. Министр подчеркнул, что запуск турецко-сирийской нормализации оказывает положительное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом.