$76.82-1.7984.91-2.09

Встреча глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции началась в Москве

Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции проводят встречу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Россию представляет Сергей Лавров, Иран — Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирию — Фейсал Микдад, Турцию — Мевлют Чавушоглу. Встреча проходит в свете попыток нормализовать отношения между Дамаском и Анкарой. Страны входят в «астанинский» процесс по урегулированию кризиса.

Лавров назвал встречу глав МИД важной и отметил, что стороны последовательно шли к ней. Министр подчеркнул, что запуск турецко-сирийской нормализации оказывает положительное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом.

Напомним, что прошлые переговоры сторон прошли в апреле. Тогда встречу провели министры обороны. Оборонное ведомство Сирии заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. Минобороны Турции заявляло, что стороны обсудили конкретные шаги для нормализации отношений.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий