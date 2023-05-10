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СМИ: разведка США не нашла доказательств участия спецслужб РФ в побеге Усса

У США нет достаточных доказательств причастности российских спецслужб к побегу предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Американская разведка подчеркивает, что верит в работу итальянских служб. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Разведка США не нашла доказательств участия спецслужб РФ в побеге Усса
© Социальные сети Артема Усса

Высокопоставленный представитель американской разведки сообщил, что США не могут с полной уверенностью исключить какую-либо причастность российского правительства к побегу Усса. Однако до сих нет никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли предпринимателя из Италии.

«Мы полностью уверены в возможностях наших итальянских партнеров против российских спецслужб», - сказал источник.

Ранее сотрудник Госдепартамента в интервью Corriere della Sera говоря о побеге Усса заявил, что США «очень разочарованы» «очень досадным инцидентом». Однако это не отразится на партнерских отношениях между странами.

В американо-итальянских отношениях есть более важные приоритеты, которые будут обсуждаться на встрече Джорджии Мелони и Джо Байдена на G7 в Японии, а затем в ходе предполагаемого визита премьера в Вашингтон во второй половине июня.

Для Байдена приоритетом является укрепление отношений с союзниками, особенно европейцами, в отношении стратегического вызова с Китаем, а также сохранение единого фронта против Украины. В свою очередь, приоритетом Мелони является утверждение себя в качестве привилегированного союзника США в ЕС.

Расследование побега Артема Усса продолжается до сих пор. Прокуратура Милана запросила судебные поручения из Германии, Сербии и Словении относительно автомобильных номеров, а также возможную причастность к побегу 4-5 человек славянского происхождения.

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