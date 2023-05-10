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В изъятой польскими властями русской школе продолжились занятия

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия после того, как власти Варшавы изъяли у нее здание. Об этом рассказал директор школы Леонид Щукин в разговоре с РИА Новости.

В изъятой польскими властями русской школе продолжились занятия
© РИА Новости

«Все кабинеты готовы. Учителя готовы... Школа начинает работать. Все по расписанию», — приводит агентство цитату Щукина. Все оборудование также перевезено, добавил он.

Заявление МИД «в связи с захватом школы» при посольстве России в Варшаве было сделано 29 апреля. В ведомстве утверждают, что в русскую школу в Варшаве ворвались полицейские, сотрудники учебного заведения были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. Как рассказывал советник-посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш, представители польских властей сломали входные ворота и вошли в здание. В МИД России заявили, что шаг Варшавы «не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей».

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