Разведка США не нашла доказательств участия спецслужб РФ в побеге Усса

Разведка США признала, что не имеет доказательств участия спецслужб России к побегу Усса
Разведка США признала, что не имеет доказательств участия спецслужб России к побегу бизнесмена Артема Усса, сообщает газета Corriere della Sera.
«Пока что мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы помогли Артему Уссу покинуть Италию», — указано в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Милана, где Усс находился под домашним арестом, направило запросы в Германию, Сербию и Словению по поводу номерных знаков автомобиля, на котором, как предполагается, бежал Усс в сопровождении пяти или семи человек.
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что считают историю с побегом сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста «грубым нарушением» суверенитета Италии Россией.