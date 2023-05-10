Разведка США не нашла доказательств участия спецслужб РФ в побеге Усса

«Пока что мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы помогли Артему Уссу покинуть Италию», — указано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Милана, где Усс находился под домашним арестом, направило запросы в Германию, Сербию и Словению по поводу номерных знаков автомобиля, на котором, как предполагается, бежал Усс в сопровождении пяти или семи человек.