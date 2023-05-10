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Разведка США признала, что не имеет доказательств участия спецслужб России к побегу Усса

Разведка США признала, что не имеет доказательств участия спецслужб России к побегу бизнесмена Артема Усса, сообщает газета Corriere della Sera.

Разведка США не нашла доказательств участия спецслужб РФ в побеге Усса
© Социальные сети Артема Усса

«Пока что мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы помогли Артему Уссу покинуть Италию», — указано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Милана, где Усс находился под домашним арестом, направило запросы в Германию, Сербию и Словению по поводу номерных знаков автомобиля, на котором, как предполагается, бежал Усс в сопровождении пяти или семи человек.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что считают историю с побегом сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста «грубым нарушением» суверенитета Италии Россией.

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