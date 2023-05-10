Антонов: "Наглее становятся попытки переписать историю"

Попытки исказить историю Великой Отечественной войны с годами становятся все наглее, их предпринимают для разобщения людей на пространствах бывшего Советского Союза. Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов , выступая на приеме в диппредставительстве по случаю Дня Победы.

"Чем дальше в прошлое отодвигаются события Великой Отечественной войны, тем наглее становятся попытки переписать историю, принизить значение нашей Победы и даже возложить ответственность на Советский Союз за развязывание мирового конфликта, - отметил он. - Цель преследуется незамысловатая - разрушить фундамент единения людей разных поколений и национальностей на просторах бывшего Советского Союза".

"Сегодня российские вооруженные силы вновь сражаются с фашистской заразой на Украине, - подчеркнул посол РФ. - Многим людям в братской для нас стране перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией. Считаю долгом каждого из нас передавать историческую правду нашим детям, внукам и правнукам, рассказывать им о героях, подаривших нам возможность жить, о том, что поколение победителей не только освободило Европу от коричневой чумы, но и затем смогло в кратчайшие сроки восстановить страну, превратив ее в сверхдержаву".