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МИД РФ намерен заявить Польше протест из-за провокации против российских дипломатов 9 мая

Польские власти допустили провокацию против российских дипломатов 9 мая, Москва заявит Варшаве решительный протест в связи с этой ситуацией. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

МИД РФ заявит Польше протест из-за провокации против дипломатов
© ТАСС

В дипведомстве указали, что толпа не позволила российским дипломатам пройти к месту возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве "и тем самым сорвала памятное мероприятие".

"МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям "протестующих". Польской стороне будет заявлен решительный протест", - отметили в российском дипведомстве.

"Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны и, прежде всего, оскорбление памяти более 600 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации, невыполнение обязательств по пресечению подобных инцидентов", - добавили в МИД РФ.

Посол России рассказал об инциденте в Варшаве

Там отметили, что "такая линия польских властей не останется без должной реакции".

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