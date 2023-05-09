МИД РФ заявит Польше протест из-за провокации против дипломатов

"МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям "протестующих". Польской стороне будет заявлен решительный протест", - отметили в российском дипведомстве.



"Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны и, прежде всего, оскорбление памяти более 600 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации, невыполнение обязательств по пресечению подобных инцидентов", - добавили в МИД РФ.