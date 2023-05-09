Постпред РФ в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси для обсуждения "наиболее актуальных вопросов".
"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале постпреда.
Ульянов не пояснил, какие темы обсуждались в ходе встречи.
На прошлой неделе Гросси сообщил, что МАГАТЭ наблюдает за ситуацией вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в свете решение о вывозе жителей из Энергодара.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов региона временно переселят из-за усиления украинских обстрелов.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук 5 мая заявлял, что выезд сотрудников Запорожской АЭС не планируется, все блоки станции остановлены и обслуживаются в штатном режиме.