$76.82-1.7984.91-2.09

Постпред РФ в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси для обсуждения "наиболее актуальных вопросов".

Постпред РФ в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ
© Постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене

"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале постпреда.

Ульянов не пояснил, какие темы обсуждались в ходе встречи.

На прошлой неделе Гросси сообщил, что МАГАТЭ наблюдает за ситуацией вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в свете решение о вывозе жителей из Энергодара.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов региона временно переселят из-за усиления украинских обстрелов.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук 5 мая заявлял, что выезд сотрудников Запорожской АЭС не планируется, все блоки станции остановлены и обслуживаются в штатном режиме.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий