Постпред РФ в Вене провел встречу с главой МАГАТЭ

"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале постпреда.

На прошлой неделе Гросси сообщил, что МАГАТЭ наблюдает за ситуацией вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в свете решение о вывозе жителей из Энергодара.