В Японии призвали Россию к конструктивному диалогу по Курилам

"Мы пытались взаимодействовать с Россией по этому вопросу в течение многих лет. Однако, разумеется, в свете действий России против Украины двусторонние обсуждения с российской [стороной] находятся не в лучшей форме", - заявил дипломат, комментируя на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне диалог Москвы и Токио по южным Курилам. Тем не менее, по его словам, японские власти по-прежнему придают этому вопросу "огромную важность". "Так что мы с нетерпением ждем взаимодействия с Россией в виде конструктивного обсуждения данного вопроса", - отметил Томита.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД России неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции России на Украине Токио ввел несколько пакетов санкций в отношении Москвы. В связи с этим МИД РФ заявил в марте 2022 года, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией от 1991 года. Кроме того, российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.