Норвегия отказала дипломатам РФ в посещении мемориала советским воинам
Власти Норвегии отказали российскому генконсульству в Баренцбурге на Шпицбергене в посещении памятника советским морякам на острове Надежды, рассказал генеральный консул России на архипелаге Андрей Чемерило. Об этом пишет RT.
Дипломат отметил, что мемориал находится в 350 километрах от Баренцбурга. Его установило Мурманское морское пароходство в 1975 году в честь 65 погибших моряков парохода «Декабрист», потопленного 4 ноября 1942 года в результате налета гитлеровской авиации.
Чемерило подчеркнул, что генконсульство в силу объективных причин не может самостоятельно посетить остров.
По его словам, дипломаты обратились к норвежцам с просьбой о совместном посещении острова, но получили отказ.
Ранее сообщалось, что в Варшаве толпа помешала российским дипломатам возложить венки к памятнику советским солдатам.