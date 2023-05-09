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Норвегия отказала дипломатам РФ в посещении мемориала советским воинам

Власти Норвегии отказали российскому генконсульству в Баренцбурге на Шпицбергене в посещении памятника советским морякам на острове Надежды, рассказал генеральный консул России на архипелаге Андрей Чемерило. Об этом пишет RT.

Норвегия отказала дипломатам РФ в посещении мемориала советским воинам
© РИА Новости

Дипломат отметил, что мемориал находится в 350 километрах от Баренцбурга. Его установило Мурманское морское пароходство в 1975 году в честь 65 погибших моряков парохода «Декабрист», потопленного 4 ноября 1942 года в результате налета гитлеровской авиации.

Чемерило подчеркнул, что генконсульство в силу объективных причин не может самостоятельно посетить остров.

По его словам, дипломаты обратились к норвежцам с просьбой о совместном посещении острова, но получили отказ.

Ранее сообщалось, что в Варшаве толпа помешала российским дипломатам возложить венки к памятнику советским солдатам.

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