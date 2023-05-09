Захарова отреагировала на недовольство Украины из-за параде в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на недовольство украинских властей присутствием на Параде Победы лидеров стран СНГ.

В своем посте она назвала власти Украины «фашистами» и указала на то, что украинское информационное агентство УНИАН опрашивает читателей, кого они «предпочли бы увидеть следующими после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина жертвами террористического акта».

«У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические», — написала представитель МИД.