Захарова отреагировала на недовольство Украины из-за параде в Москве

Захарова отреагировала на недовольство Украины из-за лидеров стран СНГ на параде в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на недовольство украинских властей присутствием на Параде Победы лидеров стран СНГ.
В своем посте она назвала власти Украины «фашистами» и указала на то, что украинское информационное агентство УНИАН опрашивает читателей, кого они «предпочли бы увидеть следующими после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина жертвами террористического акта».
По словам Захаровой, «в списке на казнь» есть имена журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Антона Красовского, Дмитрия Киселева, Сергея Мардана и Семена Пегова.
«У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические», — написала представитель МИД.
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что власти считают «аморальным и недружественным шагом» по отношению к Киеву присутствие глав государств СНГ на Параде Победы в Москве.