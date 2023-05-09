Раскрыты подробности предстоящей встречи по зерновой сделке в Стамбуле
На предстоящей 10-11 мая встрече по зерновой сделке в Стамбуле обсудят продление сделки и эвакуацию турецких судов. Подробности раскрыты в заявлении минобороны Турции, сообщает РИА Новости.
В сообщении отмечается, что в рамках встречи пройдут как четырехсторонние, так и двусторонние переговоры между участниками.
В ходе них обсудят продление действия сделки и проработку в деталях плана по безопасной эвакуации застрявших в украинских портах турецких судов и экипажа.
Ранее стало известно, что анонсированное на пятницу, 5 мая, обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН было перенесено на следующую неделю. Вместо обсуждения сделки прошли предварительные технические переговоры. Представители турецкой стороны уточнили, что встречу отложили из-за «необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины».