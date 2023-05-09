Раскрыты подробности предстоящей встречи по зерновой сделке в Стамбуле

На предстоящей 10-11 мая встрече по зерновой сделке в Стамбуле обсудят продление сделки и эвакуацию турецких судов. Подробности раскрыты в заявлении минобороны Турции, сообщает РИА Новости.

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В сообщении отмечается, что в рамках встречи пройдут как четырехсторонние, так и двусторонние переговоры между участниками.

В ходе них обсудят продление действия сделки и проработку в деталях плана по безопасной эвакуации застрявших в украинских портах турецких судов и экипажа.