Посольство РФ отреагировало на гибель россиянина при ударах по Газе

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов прокомментировал гибель гражданина РФ Джамаля Хасвана в результате израильских авиаударов по сектору Газа. Он выразил сожаление родным и близким погибших и призвал стороны к отказу от односторонних насильственных действий, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в ночь на вторник, 9 мая, израильские военные нанесли ряд ударов по сектору Газа. В результате обстрела погибли глава медицинского учреждения Джамаль Хасван, его жена и сын. Кроме того, жертвами атаки стали 13 палестинцев, около 20 получили ранения.

Викторов призвал стороны конфликта прекратить насильственные действия, избегать непропорционального применения силы.

Действия, приводящие к жертвам среди мирного населения, нельзя оправдать никакими целями, подчеркнул дипломат.