Экс-президент Молдавии назвал Путина патриотом

«Я считаю, что Владимир Владимирович Путин — государственник, патриот своей страны. Мы с ним всегда были в хороших отношениях. Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы все-таки вернем наше сотрудничество на нужный уровень, которого хотят все жители Молдовы, большинство жителей», — сказал он.