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Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения

Посольство России в Австрии заявило, что направит ноту протеста в МИД страны в связи с осквернением захоронения советского воина в Эбензее. Об этом сообщается на странице дипведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения
© Газета.Ru

«Незамедлительно проинформируем об инциденте местные власти. Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности», — заявили в посольстве.

Отмечается, что неприкосновенность и сохранность мемориала является одним из положений Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат в Австрии.

В Польше агрессивная толпа, собравшаяся возле мемориального кладбища в Варшаве, не позволила послу России Сергею Андрееву возложить цветы к мемориалу советских воинов-освободителей. Кроме того, один из элементов мемориального комплекса был изуродован антироссийскими лозунгами.

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