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Стало известно об отсутствии Лукашенко на завтраке после парада Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посетил завтрак в Кремле после окончания парада Победы, на котором присутствовали прочие лидеры стран СНГ, приехавшие в Москву на торжества 9 мая. На это обратил внимание РБК.

Издание сослалось на фотографии и видео с совместного завтрака. Лукашенко на них нет. Пресс-служба лидеров Белоруссии и России пока не комментировали этот факт, а РБК уточнил, что обратился за комментарием к пресс-секретарю белорусского президента.

Лукашенко прибыл в Москву 8 мая, провел короткий разговор с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. А 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.

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