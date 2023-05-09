Посол США в России Линн Трейси и посол Британии в России Дебора Броннерт отсутствовали на параде Победы в Москве, поскольку не были приглашены на него, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

На вопрос журналистов о том, приглашены ли были послы, Рябков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

Также Рябков рассказал, что ответные шаги России на невыдачу США виз российским журналистам прорабатываются, поскольку в этом нет никакой спешки.