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В МИД объяснили отсутствие послов Британии и США на параде в Москве

Посол США в России Линн Трейси и посол Британии в России Дебора Броннерт отсутствовали на параде Победы в Москве, поскольку не были приглашены на него, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

На вопрос журналистов о том, приглашены ли были послы, Рябков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

Также Рябков рассказал, что ответные шаги России на невыдачу США виз российским журналистам прорабатываются, поскольку в этом нет никакой спешки.

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Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.

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