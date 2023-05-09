В Варшаве агрессивная толпа устроила провокацию против российского посла
В столице Польши Варшаве агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу с требованием снять георгиевскую ленту с пиджака. Посол России Сергей Андреев направлялся на местное кладбище для возложения цветов в память погибших воинов Великой Отечественной войны.
«Толпа агрессивных людей совершила провокацию в адрес посла России в Польше», — передает Onet News.
Российский посол направлялся на кладбище для возложения цветов к памятнику павшим воинам. Толпа не дала ему пройти к месту захоронения красноармейцев.
В прошлом году 9 мая Сергей Андреев был облит красной краской. Инцидент произошел во время возложения цветов на кладбище советских солдат.