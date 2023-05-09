Анонсирована встреча по зерновой сделке в Стамбуле

Замглавы МИД России Сергей Вершинин анонсировал встречу по зерновой сделке в Стамбуле . Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, встреча высокого уровня в четырехстороннем формате пройдет 10-11 мая.

Ранее стало известно, что анонсированное на пятницу, 5 мая, обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН было перенесено на следующую неделю. Вместо обсуждения сделки прошли предварительные технические переговоры. Представители турецкой стороны уточнили, что встречу отложили из-за «необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины».