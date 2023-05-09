Президент России Владимир Путин и прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве после Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин на Параде Победы на Красной площади в Москве заявил, что в мире нет ничего сильнее единства и любви к Родине.