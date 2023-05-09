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Путин и лидеры стран СНГ принесли цветы к могиле Неизвестного солдата в Кремле

Президент России Владимир Путин и прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве после Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в Россию за день до Дня Победы. Вместе с российским президентом они посмотрели парад на Красной площади.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин на Параде Победы на Красной площади в Москве заявил, что в мире нет ничего сильнее единства и любви к Родине.

Заявления Путина на Параде Победы: главное

Также Путин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), подчеркнув, что сегодняшнее мероприятие проводится в честь отцов, дедов и прадедов, которые отстояли Отечество «ценой неизмеримого мужества».

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