В России прокомментировали посещение парада Победы лидерами стран СНГ

Лидеры семи стран СНГ приехали в Москву на парад Победы, несмотря на серьезное давление, оказываемое на них Западом. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал посещение парада главами стран СНГ первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Наша память о героях войны должна быть бесконечной. 27 миллионов граждан Советского Союза погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Бок о бок воевали и русские, и казахи, и украинцы, и белорусы — все нации Советского Союза», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что граждане тех стран, которые входили тогда в Советский Союз, а сегодня представляют отдельные государства, должны помнить и чтить память о погибших людях, отдавших столько сил в тылу для победы.

«Поэтому лидеры стран СНГ и приехали сюда, в сердце Советского Союза, на Красную площадь Москвы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне на Красной площади.

Также, по словам Пескова, после парада планируется совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата с лидерами стран СНГ, а затем «у глав государств, наших гостей, запланирован с нашим президентом неформальный завтрак».