Путин назвал цель противников России

Противники России ставят своей целью развалить ее, заявил глава государства Владимир Путин во вторник, выступая на параде Победы в Москве .

"Их [тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию] цель, и здесь нет ничего новго, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - сказал российский лидер.