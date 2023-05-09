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Путин назвал целью противников России ее развал

Противники России ставят своей целью развалить ее, заявил глава государства Владимир Путин во вторник, выступая на параде Победы в Москве.

Путин назвал цель противников России
© РИА Новости

"Их [тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию] цель, и здесь нет ничего новго, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - сказал российский лидер.

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