Путин: страна гордится участниками спецоперации

Президент России Владимир Путин во время выступления на Параде Победы на Красной площади заявил, что держава гордится участниками специальной военной операции. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что от солдат и офицеров, принимающих участие в СВО, «зависит будущее нашего народа».

В настоящее время нет важнее дела, чем боевая работа участников спецоперации, отметил Путин.

Глава государства напомнил бойцам, защищающим Россию на ратном поле, что за их спинами - их дети, семьи, друзья. Родные и близкие любят своих героев, ждут их возвращения.