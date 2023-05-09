Путин: "Против России развязана война"
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Параде Победы сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что «против России развязана война». Об этом пишет РИА «Новости».
Путин заметил, что в настоящее время мировая цивилизация находится на переломном рубеже.
Президент подчеркнул, что против державы «развязана война».
Вместе с тем, отметил глава государства, Россия ранее победила терроризм. Соответственно, страна справится и с новыми вызовами.