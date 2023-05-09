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Путин: "Против России развязана война"

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Параде Победы сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что «против России развязана война». Об этом пишет РИА «Новости».

Путин заметил, что в настоящее время мировая цивилизация находится на переломном рубеже.

Президент подчеркнул, что против державы «развязана война».

Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ

Вместе с тем, отметил глава государства, Россия ранее победила терроризм. Соответственно, страна справится и с новыми вызовами.

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