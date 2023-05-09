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Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ

Владимир Путин встретил прибывших на парад Победы лидеров стран СНГ в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, туда уже прибыли главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, лидеры Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для многих государств СНГ 9 мая остается святым днем, который следует праздновать.

Также он сообщил, что прибывшие в Москву главы стран СНГ во время парада Победы будут находиться с Владимиром Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак.

По его словам, парад Победы, должен начаться в 10 утра.

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Ранее Владимир Путин в ходе собрания с Советом законодателей назвал 9 Мая священным днем. Российский лидер также выступит с речью на параде Победы на Красной площади в Москве.

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