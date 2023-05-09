Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ

Владимир Путин встретил прибывших на парад Победы лидеров стран СНГ в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для многих государств СНГ 9 мая остается святым днем, который следует праздновать.

Также он сообщил, что прибывшие в Москву главы стран СНГ во время парада Победы будут находиться с Владимиром Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак.

По его словам, парад Победы, должен начаться в 10 утра.