Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в параде Победы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ.
"Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы", - информировали в дипмиссии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в качестве гостей на параде ждут лидеров стран СНГ. Свое присутствие на торжественных мероприятиях в Москве также подтвердили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении.