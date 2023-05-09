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Президент Туркмении прибыл в Москву на парад в честь дня Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в параде Победы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ.

"Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы", - информировали в дипмиссии.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в качестве гостей на параде ждут лидеров стран СНГ. Свое присутствие на торжественных мероприятиях в Москве также подтвердили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении.

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