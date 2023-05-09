Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заменив его «днем Европы» для украинцев. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Володина, День Победы объединяет множество народов бывшего СССР, и «это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю».

«Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы "днем Европы" для граждан Украины», — констатировал спикер Госдумы.

Володин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма», учредив новый праздник 9 мая.